Боттас: Надеюсь, в 2024-м нас ждёт больше ярких гонок

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По итогам прошедшего сезона Валттери Боттас заработал всего 10 очков и занял 15 место в личном зачёте. Финский гонщик признал, что по итогам такого года ему сложно выбрать наиболее запоминающийся момент.

Валттери Боттас: «Самое запоминающееся событие сезона? Насколько я помню, в Катаре было жарко, но я не помню, на какой позиции финишировал в той гонке.

Если вспоминать другие яркие моменты, то, к сожалению, могу назвать только первую гонку сезона – мы уверенно провели уик-энд и сразу заработали очки, но затем всё было очень сложно. После той гонки мы ещё несколько раз зарабатывали очки, но этого оказалось недостаточно. Я надеюсь, что с машиной следующего года у нас окажется больше ярких воспоминаний».

Говоря о том, в каких областях нужно прибавить в 2024 году, Валттери отметил: «Ничего фундаментального, но хорошо, что у нас будет совершенно новая машина, в которой будут реализованы новые идеи от новых сотрудников команды. Нам необходимо сделать большой шаг вперёд предстоящей зимой».