Брандл: Этап в Монако должен быть в календаре

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После долгих сомнений и с выполнением организаторами ряда условий, Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Монако до 2025 года, а это значит, что скоро переговоры начнутся вновь.

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл считает, что несмотря на смещение статуса самого элитарного этапа в сторону Майами и Лас-Вегаса, этап в Княжестве необходимо сохранить.

Мартин Брандл: «Сегодня в короне Формулы 1 много драгоценных камней. Когда я участвовал в гонках, жемчужина была только одна – Монако, а сейчас в календаре такие невероятные места, как Сингапур, Абу-Даби, Джидда, Бахрейн, Майами, Вегас.

Я думаю, что нужен баланс между новыми и историческими трассами. У Формулы 1 73-летнее наследие, и вы можете создавать сколько угодно новых трасс, но пройдет ещё очень много времени, прежде чем они станут ткими же легендарными как Спа, Монца, Сузука, Сильверстоун, Монако. Для них всегда должно быть место в календаре.

Порой дождь или выезд автомобиля безопасности оживляют гонку в Монако, которая там часто получается скучной, зато как интересна квалификация в Княжестве!»