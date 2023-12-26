Эдриану Ньюи 65 лет

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Сегодня исполнилось 65 лет легендарному инженеру Формулы 1 Эдриану Ньюи.

Британский специалист в разные годы побеждал с Williams, McLaren и Red Bull Racing. Построенные им машины выиграли 13 титулов в личном зачёте и 12 Кубков конструкторов.

Ньюи сделал чемпионами Найджела Мэнселла, Алена Проста, Деймона Хилла, Жака Вильнёва, Мику Хаккинена, Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

В 2012-м Ньюи стал кавалером Ордена Британской Империи (OBE) за заслуги перед автоспортом. Он несколько раз отходил от дел в Формуле 1, но всякий раз возвращался. Сейчас он занимается машиной Red Bull 2024 года, и нет сомнений в том, что она будет быстра. Про него говорят, что «он видит воздух».

На Гран При Канады 2023 года Макс Ферстаппен одержал 100-ю победу в истории Red Bull Racing, а для Ньюи она стала 200-й в Формуле 1.