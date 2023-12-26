Фредерик Вассёр: Ferrari на верном пути

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Фредерик Вассёр возглавил команду Ferrari в январе этого года. Ему достались машины, разработанные Маттиа Бинотто и его инженерами, менять что-либо в конструкции было уже поздно, но в концовке сезона удалось добиться прогресса.

Фредерик Вассёр: «Мне понадобилось время, чтобы полностью войти в курс дела. У нас большая команда, с отдельными отделами шасси и моторов, это очень большая организация.

Нужно было узнать всех, узнать организацию работы. Сейчас ситуация намного лучше, но нам ещё многое предстоит сделать. Мы шаг за шагом двигаемся дальше.

Возникшие в минувшем сезоне сложности связаны с управляемостью машины, реализацией её потенциала и тонкими настройками. В прошлом настраивать машины было гораздо проще. Сейчас между двумя разными вариантами настроек может быть огромная разница, чего не было прежде.

Нам нужно построить машину, которой легче управлять, которая более стабильна и не так агрессивно изнашивает резину. Мы показали её скоростной потенциал в квалификации, но на дистанции гонки она уступала.

Дело в тонких настройках. Порой две одинаковых машины одной команды разделяла секунда – так было у Mercedes и у нас. Это необычно. Это говорит о том, что машины работают на грани, и любая мелочь может повлиять на то, в правильном направлении изменятся её характеристики, или нет. Именно с этим в Red Bull справляются лучше, чем все остальные.

В Red Bull остановили доработку машины раньше всех, а это значит, что в следующем году они сделают больший шаг, чем остальные. Во многом речь идет об управляемости и стабильности машины, которые очень сложно оценить на симуляторе.

Я не могу быть удовлетворён прошедшим сезоном, поскольку весной мы оказались слишком далеко позади. Но я доволен тем, как команда среагировала на возникшие проблемы, как мы выступили во второй половине сезона. Есть ощущение, что мы на верном пути.

Мы не делали резких движений, а шаг за шагом двигались к цели. В целом, мы справились со своей работой. У команды большой потенциал, что настраивает на оптимизм».