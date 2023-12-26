Култхард о гонщиках, способных работать на ТВ

Многие бывшие гонщики Формулы 1 работают экспертами на европейских каналах. Это сам Дэвид, Мартин Брандл, Деймон Хилл, Дженсон Баттон, Нико Росберг, Карун Чандхок. В интервью Express Култхард назвал действующих гонщиков, которые после завершения карьеры могли бы остаться в паддоке в этой роли.

Дэвид Култхард: «Один из очевидных кандидатов – Даниэль Риккардо, у него открытая улыбка, он отлично выглядит в кадре. Не думаю, что это может быть интересно Ферстаппену или Хэмилтону, а у Даниэля точно получится.

Есть ещё пара кандидатов – Джордж Расселл и Ландо Норрис. Они от природы чувствуют себя непринужденно, и это важно, когда ты работаешь на телевидении. Эти парни сами по себе артисты».