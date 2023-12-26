Любопытная статистика сезона от Aston Martin

10

Пресс-служба Aston Martin опубликовала несколько интересных цифр по итогам прошедшего сезона.

280

280 очков мы заработали в 22 Гран При и шести спринтах – в пять раз больше, чем в 2022-м. Пока это наш самый успешный сезон.

220

220 раз команда сменила масло в машинах по ходу сезона. Четыре замены в пятницу, три после третьей тренировки и три после квалификации. Процесс включал в себя слив всего масла и его замену для обеспечения оптимальной производительности во время следующих сессий.

484

484 раза механики отрабатывали пит-стоп на трассе в 2023 году, не считая тех тренировок, что прошли на базе во время зимних каникул.

660

660 часов потратила команда на сборку и разборку оборудования до и после Гран При. Все детали тщательно упаковываются, чтобы обеспечить эффективную логистику и быстрое выполнение работ по ходу напряжённого сезона.

2000

2000 порций еды было приготовлено на кухне для персонала и гостей команды. Для завтраков, обедов и ужинов использовались полезные и экологически чистые продукты. Кухня адаптировала время приема пищи к графику сессий.

7500

7500 Гигабайт данных было собрано с двух машин по ходу сезона. Большая часть этих данных отправлялась в технологический кампус команды для дальнейших исследований и анализа.

600

По ходу каждой сессии 600 датчиков в реальном времени передают информацию в боксы и в технологический кампус команды.

36 868

36 868 кв. метров – площадь нашего нового технологического кампуса, самого современного в Формуле 1. Мы официально открыли его двери в июле и с тех пор приветствовали в нашем доме многочисленных партнеров, болельщиков и посетителей, чтобы сделать их ближе к команде.

86

86 триллионов операций выполняют блоки управления двигателем во время средней дистанции гонки в 300 км.

700

700 литров краски Aston Martin Racing Green использовалось для покраски AMR23 по ходу сезона.

5949

5949 кругов проехали Лэнс, Фернандо и Фелипе Другович на тренировках, квалификациях, спринтах и гонках в этом сезоне – около 30275 километров.

В 2023-м Aston Martin F1 стала одной из шести команд, чьи гонщики лидировали в гонках, одной из шести команд, финишировавших на подиуме, одной из пяти команд, стартовавших с первого ряда и одной из четырех команд, набравших 20 или более очков за один уик-энд.