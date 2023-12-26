Новая книга о Ферстаппене издана к зимним праздникам

15

Болельщиков у Макса Ферстаппена хватает не только в Нидерландах, которых там называют «Оранжевой армией», но и в других странах мира – именно им предназначена новая книга, посвящённая впечатляющим успехам теперь уже трёхкратного чемпиона мира в 2023 году.

Подарочное 250-страничное издание рассказывает о минувшем сезоне, в котором гонщик Red Bull Racing одержал 19 побед в 22 Гран При, побив при этом не один статистический рекорд. Не случайно книга появилась в продаже в дни зимних праздников, ведь многие поклонники его таланта наверняка захотят приобрести её и в качестве подарка, и в свою библиотеку гоночной литературы.

Книга издана ограниченным тиражом, и это не просто фотоальбом – в нём также есть отчёты обо всех Гран При сезона и все результаты с комментариями Макса.

Разумеется, официальный сайт гонщика, рассказывая о новом издании «2023 F1 Yearbook – Max Verstappen», поделился соответствующей картинкой и заодно всех поздравил: «Всем счастливых праздников и замечательного 2024 года!»