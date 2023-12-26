Серхио Перес рассчитывает побороться за титул в 2024-м

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С одной стороны, прошедший сезон получился лучшим в карьере Серхио Переса – мексиканец стал вице-чемпионом мира, но с другой – уступил напарнику Максу Ферстаппену больше очков, чем заработал. Тем не менее, Серхио не унывает и ставит перед собой самые высокие цели на 2024 год.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он побороться за титул чемпиона мира в 2024 году, Серхио сказал: «Такова моя главная цель. Я уже занял второе место по итогам сезона, поэтому стремлюсь к тому, чтобы выступить ещё лучше. Я осознаю, насколько это сложная задача.

Зимой постараюсь подготовиться, чтобы начать новый сезон на высоком уровне и демонстрировать стабильные результаты. В этом году мой сезон напоминал «американские горки», но в следующем у меня будут возможности.

Если быть до конца откровенным, то мне так и не удалось полностью найти общий язык с машиной 2023 года. Я надеюсь, что в следующем году наша машина будет намного лучше. Я прибавил в конце сезона – последние несколько гонок я провёл намного сильнее».