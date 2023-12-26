Вольфф: Для Матешица спорт был больше, чем жизнь

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф вспоминает совладельца Red Bull Дитриха Матешица, ушедшего из жизни в 2022-м…

Тото Вольфф: «Я гордился тем, что выступал в GT при поддержке Red Bull. Это было очень престижно, носить цвета этой компании.

Для Матешица спорт был больше, чем жизнь. Это касается не только автоспорта – он активно поддерживал футбол и хоккей, экстремальные виды. Для Формулы 1 он сделал больше, чем кто-либо другой.

Фантастический человек. Мы могли часами обсуждать серьёзные вопросы, но потом заканчивали тем, что говорили о наших семьях. Мне это нравилось.

Помню, однажды он сказал мне, что был бы только рад взяться за убыточный спортивный проект, если бы этот проект ему просто нравился. Немногие предприниматели говорят подобные вещи из любви к спорту».