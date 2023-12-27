Брандл: 2024-й – важный год для Mercedes

В минувшем сезоне недавние фавориты из Mercedes не одержали ни одной победы. Бывший гонщик Формулы 1, комментатор SkySport F1 Мартин Брандл считает, что следующий год сыграет важную роль для команды.

Мартин Брандл: «Нет никаких сомнений в том, что Mercedes не так сильна, как прежде. Они допустили ошибку при разработке машины для 2022 года и не смогли исправить её в 2023-м.

Кроме того, произошли серьёзные кадровые перемены. Команду покинули очень сильные специалисты, творцы успеха в годы тотального доминирования Mercedes.

Такое бывает и в других видах спорта. Сначала кажется, что команда просто не может проиграть, а потом она вдруг не может выиграть. Это действительно странно, но достаточно вынуть из схемы пару деталей, и она перестаёт работать.

Это могучая команда, но теперь им нужно начать всё с начала. 2024-й станет важным годом для Mercedes».

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