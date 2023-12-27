Джеймс Ки: Разница между нами и лидерами 1,5%

По итогам сезона команда Sauber, выступавшая под названием Alfa Romeo, заработала 16 очков и заняла девятое место в Кубке конструкторов. Тем не менее, Джеймс Ки, занявший пост технического директора в начале осени, с оптимизмом смотрит в будущее. По его словам, минимальная разница в скорости между машинами в 2023-м оставляет Sauber хорошие шансы в новом сезоне.

Джеймс Ки: «Плотность результатов чрезвычайная. Если вы не отслеживаете цифры, то возможно, этого не видите со стороны, поскольку порядок на финише не меняется. Но если оценить времена на круге, то разница между нами и лидерами окажется всего 1,5%. Это означает, что наша машина на 98,5% точно такая же, как и самая быстрая машина чемпионата, а иногда разница и того меньше.

Я не стану вдаваться в подробности, но если оценить разницу между нами и Mercedes или Red Bull, то нас отделяет всего несколько поворотов или несколько торможений. Разница не такая огромная, какой она была несколько лет назад. Результаты невероятно плотные.

Именно поэтому я считаю, что если мы всё сделаем правильно, на трассе и на базе, приняв верные решения о пути развития машины, то перед нами откроется множество возможностей.

Все в равных условиях, и нет причин думать, что мы навсегда застряли на нынешней позиции. Я считаю, что мы можем продвинуться далеко вперёд, поэтому у команды есть все основания для оптимизма».

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