Ферстаппен выиграл картинговую гонку

Мы писали о том, что Макс Ферстаппен встречал Рождество в Бразилии, в компании с большой семьёй Пике. В честь праздника они решили устроить картинговую гонку с участием трёх чемпионов мира: Ферстаппена, Пике-старшего и Пике-младшего, выигравшего титул в Формуле Е.

Макс стартовал последним и к концу первого круга вышел в лидеры, одержав уверенную победу. Родриго Пике оставил за собой лучший круг гонки и финишировал вторым, Пике-младший закончил дистанцию третьим, а за ним и Пике-старший. Чемпион NASCAR Даниэль Суарес сошёл в середине дистанции из-за поломки карта.

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