Хельмут Марко: Мы благодарны Францу Тосту

В конце сезона Франц Тост оставил пост руководителя AlphaTauri/Toro Rosso, которую возглавлял с 2006 года. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко отдал должное Тосту, который воспитал в своей команде многих молодых гонщиков, затем продолживших карьеру в Red Bull Racing.

«Школу Франца прошли многие гонщики, в том числе двое чемпионов мира в составе нашей команды, – рассказал Хельмут Марко в эфире немецкого Sky. – Франц всегда говорил, что молодому гонщику нужно три года, чтобы подготовиться к Формуле 1. Однако я отвечал ему, что Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену не нужны три года. Им хватило одного года подготовки.

В любом случае, мы благодарны Францу. Благодаря его работе они были готовы бороться за титул практически сразу, как перешли в Red Bull».

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