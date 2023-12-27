О том, как Алонсо злил Рона Денниса…

В 2007-м Фернандо Алонсо перешёл в McLaren, но тогда провёл в команде лишь один сезон, за который его отношения с руководителем команды Роном Деннисом от взаимного восторга деградировали до абсолютного неприятия.

Причин тому было несколько. Испанец категорически не хотел уступать юному Льюису Хэмилтону, который только дебютировал в чемпионате, но в скорости не уступал. Закончилось всё в итоге публикацией Алонсо его переписки с Педро де ла Росой, «шпионским скандалом» и штрафом для команды в 100 миллионов долларов.

В подкасте ведущей Sky Sport F1 Натали Пинкхэм «In The Pink» тогдашний пресс-атташе команды Мэтт Бишоп рассказал об одной любопытной детали, свидетелем которой он стал в тот момент, когда отношения между Алонсо и Деннисом было уже не восстановить.

Мэтт Бишоп: «Рон был невероятным аккуратистом и требовал того же от подчинённых. У него был «бзик» по поводу чистоты. И одна из вещей, которую он ненавидел больше всего, это когда кто-то ел сочные фрукты без ножа и вилки.

Если вы взяли нектарин, персик или сливу, Рон хотел, чтобы вы положили его на тарелку, взяли острый нож, закрепили фрукт вилкой, аккуратно разрезали его ножом, а затем положили небольшие кусочки в рот с помощью вилки.

Фернандо тогда пришёл с самым большим и спелым персиком, который я когда-либо видел. Он сел рядом с Деннисом и впился в плод зубами, позволяя соку стекать по подбородку и оставляя кусочки фруктовой мякоти в бороде.

Не все присутствующие знали, насколько больно Рону было это видеть, но поверьте мне, Фернандо знал.

Фернандо – отличный гонщик. И настоящий манипулятор».

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