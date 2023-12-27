Ральф Шумахер: Я скучаю по Михаэлю

Десять лет назад Михаэль Шумахер получил серьёзные травмы во время катания на лыжах на курорте Мерибель во французских Альпах. В интервью Bild Ральф говорил о старшем брате.

Ральф Шумахер: «Произошедшее тогда изменило нашу семью. Это очень тяжёлый опыт для всех нас, для меня, для его детей, ведь Мик тоже тогда катался вместе с ним. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и в этой ситуации Михаэлю очень не повезло.

Михаэль не только мой брат. В молодости он был моим тренером и наставником. Он научил меня всему, что касается картинга. Между нами семь лет разницы, но тогда он всегда был рядом. Мы вместе катались на картах, отрабатывали обгоны, все те вещи, которые важны в автоспорте. Я получил важный опыт, который потом использовал в гонках. Я имел возможность учиться у лучшего.

По сути, мы выросли на гравийном карьере рядом с картинговой трассой в Керпене. Когда наши родители купили дом, мы сначала жили в одной комнате и спали на матрасе на полу – у нас не было денег на кровати. А затем Михаэль попал в молодёжную программу Mercedes. Даже сейчас не верится в то, что получилось в итоге.

Я скучаю по Михаэлю тех лет. Жизнь порой несправедлива. Ему много раз в жизни везло, но потом произошла эта трагедия. К счастью, современная медицина позволила сделать некоторые вещи, но как раньше уже никогда не будет».

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