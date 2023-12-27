Роже Бенуа о старых добрых временах в Формуле 1

Ветеран паддока, журналист Роже Бенуа, рассказал несколько любопытных историй в интервью для Blick…

Вопрос: Роже, вы помните свою оценку руководителей команд в 1998-м?

Роже Бенуа: Конечно. Тогда я дал свою оценку одиннадцати руководителям команд. От последнего места и одного очка у Рона Денниса из McLaren до десяти очков у Джанкарло Минарди.

Этот хит-парад был опубликован незадолго до Гран При Аргентины. В Буэнос-Айресе руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун велел своей правой руке Паскуале Латтунедду сделать копии и развесить их повсюду. Когда я шел в туалет в паддоке, Рон Деннис очень сердито на меня посмотрел. Думаю, если бы у него был пистолет, он бы меня застрелил.

Я понял это, когда зашёл в туалет, где тоже висела копия моего хит-парада. Но я получил и положительные отзывы. В пресс-центре ко мне подошел мужчина в униформе Minardi и сказал, что его босс хотел бы меня видеть. В паддоке Джанкарло Минарди сказал мне, что я могу питаться у них в команде бесплатно до конца жизни.

Вопрос: Мы скучаем по старым добрым временам, когда руководителями команд были настоящие гонщики, а не менеджеры…

Роже Бенуа: Кстати о Буэнос-Айресе и настоящих гонщиках. На ум сразу приходит Кен Тиррелл. На Гран При Аргентины Экклстоун предложил ему 100 долларов, если он толкнёт Колина Чэпмэна в бассейн. Конечно, Тиррелл так и сделал.

Вопрос: Говорят, Тиррелл запрещал гонщикам заниматься сексом в ночь перед гонкой…

Роже Бенуа: Да, Джеки Стюарт однажды рассказал мне об этом. Но у Тиррелла были и другие причуды.

Если гонщик приходил на трассу небритым или в шортах, он отправлял его обратно в отель. Если бы Валттери Боттас выступал в его команде, ему пришлось бы несколько раз вернуться в отель.

Однажды я ужинал в Андерсторпе с Мартином Брандлом. Ровно в 10 вечера к нам подошел Тиррелл и сказал Брандлу, что ему пора спать. Он встал и пошёл спать.

Фрэнк Уильямс тоже был настоящим гонщиком. Берни раз десять спасал его команду, когда она была на грани финансового краха.

Вопрос: Кстати, о Берни Экклстоуне: Будучи боссом, он иногда натравливал руководителей команд друг на друга?

Роже Бенуа: Берни разжигал множество пожаров, которые потом сам же и тушил. Ему нравилось говорить боссу команды X: "Вы должны подать протест против Y", потому что в этот момент у него уже было готово решение для урегулирования спора. Однажды Берни даже предложил нечто невероятное.

Год за годом одна из команд жаловалась ему на регламент. В какой-то момент Берни сказал: Тогда напишите регламент сами. Им действительно разрешили это сделать, но в том сезоне они так и не стали чемпионами мира. Добро пожаловать в Маранелло…

Вопрос: В дикие годы Формулы 1 некоторые руководители команд были не вполне порядочными…

Роже Бенуа: Был такой человек – Жан-Пьер ван Россем, руководитель Onyx. Казалось, что он выходец из преступного мира. Одной ногой он был в бельгийском парламенте, а другой – в тюрьме. Он всегда подъезжал на Ferrari, из которой с ним выходили полуголые женщины.

Был еще один похожий человек, имя которого я забыл. Если английские журналисты слишком сильно его критиковали, он приглашал их в машину, а затем высаживал где-нибудь в глуши.

Вопрос: Был период, когда в чемпионате участвовали несколько итальянских команд. Там тоже не всегда было чисто?

Роже Бенуа: Нет. Были команды, особенно итальянские, которые официально получали 10 миллионов долларов от спонсора, а потом отдавали 5 миллионов откат. Это была хорошая сделка для обеих сторон.

Вопрос: Говоря о легендарных руководителях, нельзя не вспомнить Эдди Джордана и Флавио Бриаторе…

Роже Бенуа: Джордан был хитрым. Кстати, он до сих пор не может понять, почему его бывший коллега Петер Заубер однажды отдал треть своей команды женщине.

Вопрос: А Флавио Бриаторе?

Роже Бенуа: Настоящий плейбой. Этакий Джеймс Хант среди боссов команд. Однажды он пригласил меня на свою яхту в Монте-Карло. И вдруг я увидел на ней Наоми Кэмпбелл. Это было невероятно. Но это не мой мир. И уж точно его не сравнить с сегодняшним.

Вопрос: А какой он сегодня?

Роже Бенуа: В прошлом у боссов команд были задор и страсть. Сегодня всё дело в деньгах. Каждая команда стоит миллиард. Если сегодня босс команды не зарабатывает 150 тысяч евро в месяц, значит он делает что-то не так. Раньше Формула 1 была спортом, сейчас это просто деньги, деньги, деньги.

Вопрос: Как бы выглядел ваш хит-парад руководителей команд сейчас?

Роже Бенуа: Победителем с девятью очками стал бы Франц Тост из AlphaTauri. Жаль, что его не будет с нами в 2024-м. Он всегда был открытым и честным. Здорово, что его бывший ученик Макс Ферстаппен так тепло почтил его уход из Формулы 1 на финальном Гран При в Абу-Даби.

Гюнтер Штайнер из Haas занял бы второе место с восемью очками. В отличие от многих других, он не умеет красиво говорить, но правдив и скромен. На третьем месте с семью очками Андреа Стелла из McLaren: всегда дружелюбен и готов дать информацию.

Шесть очков у Джеймса Ваулза из Williams: бывший руководитель отдела стратегии Mercedes отлично справляется со своей работой. Также шесть очков у Майка Крака из Aston Martin. Бывший человек из Хинвила всегда дружелюбен, но ему не всегда разрешают говорить то, что он думает, из-за владельца команды Стролла. Тото Вольфф из Mercedes тоже получает шесть баллов. Он очень умен, является явным лидером, держит все под контролем, но часто бывает слишком эмоционален.

Пять очков для Андреаса Зайдля из Alfa Romeo/Sauber. После его ухода из McLaren дела у этой команды пошли в гору, а у него в Хинвиле возникли сложности.

По пять очков получат Кристиан Хорнер из Red Bull и Фредерик Вассёр из Ferrari. Хорнер – жесткий парень. Он не готов идти на компромиссы, у него есть только одно мнение – мнение его команды. Вассёру из Ferrari ещё предстоит доказать, что он контролирует ситуацию в Маранелло в качестве преемника Бинотто.

На последнем месте с двумя очками Брюно Фамен из Alpine: марионетка традиционно проблемной французской команды. Маргинальная фигура и преемник харизматичного Отмара Сафнауэра, который теперь присматривает за VIP-гостями на многих гонках для FIA.

Вопрос: Удивительно, в вашем списке есть имена, которых многие не знают…

Роже Бенуа: В этом и проблема. Это больше не гонщики. Многих можно с лёгкостью заменить. У них отлично поставлена речь. Они – болтуны. Раньше Мо Нанн приезжал на трассу со своей командой Ensign всего с десятью механиками. Сегодня только в рекламных и маркетинговых отделах многих команд работает до 50 человек. Сложно представить!

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