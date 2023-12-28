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Алекс Элбон: Я провёл свой лучший сезон в Формуле 1

По итогам прошедшего сезона Williams заняла седьмое место в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом с 2017 года. Алекс Элбон доволен и своими выступлениями, и тем, как команда проводила гоночные уик-энды.

Алекс Элбон: «Я горжусь своими выступлениями. Я не самый высокомерный человек, но готов отдать себе должное. Я чувствую, что очень сильно провёл сезон, хотя большинство гонок не были простыми. В большинстве из них приходилось бороться от старта до финиша, но мне понравилось.

Я провёл свой самый сильный сезон в Формуле 1, и связь, которая у меня установилась с командой, помогла в этом. Я чувствую, что в гонках мы смогли реализовать практически все шансы.

Немного странно, что многие считают, что нам не хватает стабильности, хотя на самом деле команда стабильно проводила все уик-энды. Скорее, это машина была нестабильной.

Такие трассы, как в Монце и Лас-Вегасе подошли нам. Мы знали, что гораздо лучше выглядим в условиях прохладной погоды, чем во время жары. Другими слабыми местами машины можно назвать ветреную погоду и узкие трассы. Главный приоритет команды на следующий год – устранить эти слабые места.

Но главное, что мы сильно выступали, как команда, и выжимали максимум из возможностей. Именно поэтому я считаю заслуженным наше седьмое место. Когда машина позволяла заработать очки, мы их зарабатывали. Соперники могли ошибиться со стратегией или чем-то ещё и упускали очки, а мы – нет».

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