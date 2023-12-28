Бьянка Бустаманте извинилась перед Лэнсом Строллом

В октябре филиппинка Бьянка Бустаманте стала участницей молодёжной программы McLaren, и в следующем сезоне будет представлять команду в женской серии F1 Academy. Накануне она стала участницей скандала, в результате которого ей пришлось приносить извинения гонщику Aston Martin Лэнсу Строллу.

После того, как стало известно о контракте Бустаманте с McLaren, болельщики внимательно изучили её социальные сети и обнаружили, что какое-то время назад она поставила «лайк» оскорбительному сообщению, в котором Лэнс Стролл был назван человеком, страдающим аутизмом.

После поднявшейся волны возмущений, Бьянка Бустаманте опубликовала сообщение с извинениями и рассказала, что «лайкнула» пост случайно.

«Я приношу искренние извинения, – написала Бустаманте. – Я признаю свои ошибки, поставив «лайк» неуместному твиту, и понимаю, что доставила боль большому числу людей.

Я просматривала свою ленту и случайно поставила «лайк», но как только узнала об этом позже, сразу убрала «лайк».

Как человек, у которого брат страдает аутизмом, я полностью понимаю проблемы этих людей. Я бы никогда не поддержала эйблизм, не говоря уже о том, чтобы поддержать эйблиз в адрес моего коллеги-гонщика. Я отношусь к проблеме аутизма очень серьёзно, поскольку она касается лично меня.

Я приношу искренние извинения Лэнсу Строллу и всем, кого обидело произошедшее, поскольку я не поддерживаю подобные комментарии. Надеюсь, гоночное сообщество понимает, что произошедшее – стопроцентная случайность. Примите мои искренние извинения за эту большую ошибку».

Спустя несколько минут после публикации текста извинений, Бьянка выложила короткое видел со своим братом, чем вызвала ещё более негативную реакцию. Один из комментариев под видео набрал в два раза больше «лайков», чем само видео: «Просто признай ошибку. Ты не сняла «лайк» с сообщения до того, как автор его удалил. Все могут это проверить, поэтому не надо лгать.

Не втягивай своего брата. Не нужно подвергать его воздействию этой ситуации».

В команде McLaren пока не прокомментировали произошедшее.

Источник