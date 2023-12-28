Брандл: Я хотел бы видеть ещё одну команду

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл о сложностях с приходом команды Andretti…

Мартин Брандл: «Сменив костюм комментатора на майку болельщика, мне хотелось бы видеть на стартовом поле ещё одну команду, ещё две машины и гонщиков.

Andretti – известное имя, но они никогда по-настоящему не создавали собственную машину, они не доминируют в IndyCar в последние годы или в каких-либо других категориях. И не факт, что только потому, что команда называется Andretti, она будет конкурентоспособна.

Я могу понять, почему руководство Формулы 1 и команды говорят Andretti: «Подождите немного». Формула 1 сейчас в полном порядке. Вы не можете просто присоединиться к этому клубу, прошедшему через годы и десятилетия испытаний, теряя деньги и инвестируя огромные средства.

Так что я всё понимаю. Стоит подумать, сможет ли команда А из США составить достойную конкуренцию? Что они принесут в Формулу 1? Я считаю, что нужно избавиться от эмоций, связанных с именем Andretti, и принять рациональное решение.

Но мне хотелось бы видеть больше машин на стартовом поле».

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