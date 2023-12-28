Цунода: Я хочу перейти в Red Bull, а не в Aston Martin

С 2026 года компания Honda станет поставщиком силовых установок Aston Martin. В связи с этим появились предположения, что к британской команде может присоединиться Юки Цунода, которого поддерживает Honda. Однако сам Юки рассчитывает продолжить карьеру в Red Bull Racing.

«Я не хочу, чтобы в Red Bull неправильно поняли и считали, что я сосредоточен на Aston Martin, – приводит слова Юки Цуноды издание Racingnews365. – Honda поддерживает меня с 18 лет, но сейчас я гонщик AlphaTauri и сосредоточен на том, чтобы в будущем выступать за Red Bull, а не за Aston Martin или какую-либо другую команду. Надеюсь, в Red Bull не поймут всё неправильно, и в будущем при выборе гонщика учтут и мою кандидатуру.

Если я буду показывать хорошие результаты, то стану их гонщиком, если нет – я всё пойму. Но я видел в соцсетях, что в Red Bull считают, что я перейду в Aston Martin, поэтому не рассматривают меня.

Я не знаю, так это или нет, но я точно не ухожу. Наоборот, я хочу своими результатами доказать команде, что достаточно хорош, чтобы выступать за Red Bull».

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