Диего Иоверно: С Вассёром легко работается

У Фредерика Вассёра, год назад возглавившего команду Ferrari, репутация человека прямого и даже сурового, но при этом обладающего особым чувством юмора. Все эти качества помогают ему руководить командами, чем он занимается ещё с тех времён, когда работал в молодёжных сериях. А потом примерно те же подходы он практиковал, возглавляя Renault F1 и Sauber в чемпионате мира.

Но теперь он получил работу, которая завидная и незавидная одновременно, и она могла наложить на французского специалиста свой отпечаток – он мог стать серьёзнее и сдержаннее с виду, принять корпоративные правила игры и реже позволять себе шутить. Однако люди, давно его знающие и наблюдавшие за ним в течение последних 12 месяцев, отмечают, что Вассёр вообще не изменился.

И это несмотря на колоссальный прессинг, свалившийся на его плечи, ведь любой руководитель Скудерии всегда находится под своего рода перекрёстным огнём: с него самым строгим образом спрашивают и руководители компании Ferrari, и её акционеры, и, разумеется, болельщики итальянской команды.

Разумеется, никого из них не порадовало, что Ferrari завершила сезон на третьем месте Кубка конструкторов, пропустив вперёд Mercedes, но она всё-таки претендовала на него вплоть до финала чемпионата.

В 2023 году была только одна команда, которая смогла нарушить монополию Red Bull Racing на победы – и это Ferrari благодаря прекрасному выступлению Карлоса Сайнса в Сингапуре.

Такое впечатление, что Вассёр спокойно переживает неудачи, но так же ровно реагирует на отдельные успехи его команды, хотя, конечно, радуется, когда есть чему радоваться. От него словно исходит уверенность в собственных силах, он всем своим видом даёт понять, что со временем у Скудерии всё начнёт получаться.

«Фред – очень прямой парень, – цитирует официальный сайт чемпионата Диего Иоверно, спортивного директора команды. – Он сразу переходит к делу. Он отлично разбирается в гоночном бизнесе и знает, что такое Формула 1. С ним довольно легко работается. Понять, чего он добивается, нетрудно. В общем, у него очень эффективные подходы, и в общении с ним у вас нет необходимости гадать – он всё говорит прямо. А ещё он может быть очень смешным!

Не знаю, возможно, кто-то видел в социальных сетях или где-то ещё, как он пытается запустить в Карлоса тортом, когда мы отмечали день рожденья испанского гонщика. В общем, он знает, как надо веселиться, но я думаю, что его лучше не расстраивать, поскольку он может быть очень суровым».

Вассёр не боится принимать жёсткие решения, например, он произвёл кадровые перестановки в стратегическом департаменте команды, когда там был допущен ряд явных просчётов. Именно он назначил Равина Джейна руководителем отдела стратегии, сместив с этой должности Инаки Руэду.

При этом без необходимости никаких кадровых перестановок он не производил, однако ходят слухи, что Вассёр переманил несколько специалистов из других команд, хотя имена этих людей пока не названы – в любом случае, они ещё не скоро приступят к работе в Ferrari, поскольку им ещё предстаёт отбыть академический отпуск.

В первой половине сезона Ferrari явно буксовала, и ситуация начала меняться только после летнего перерыва. Карлос Сайнс выиграл Гран При Сингапура, а к японскому этапу чемпионата было приурочено внедрение последнего комплекса технических новинок. И хотя он был не таким уж существенным, тем не менее, дела Скудерии шли всё лучше, в том числе и потому, что инженеры и гонщики команды нашли оптимальный подход к настройкам.

«Все подразделения компании работают всё более эффективно, в том числе потому, что мы можем быстрее производить новые компоненты, а также нам удалось добиться более высокой надёжности, – считает Вассёр. – В этом сезоне мы потеряли слишком много очков, причём по разным причинам – из-за технических проблем, из-за дисквалификации в Остине, из-за штрафов, полученных по ходу квалификаций, и над всем этим нам предстоит работать.

Мы должны повышать эффективность аэродинамики, двигателя и всего остального тоже. Дело не в том, что мы что-то делаем неправильно, и типа если это исправить, то мы сразу поедем на 0,4-0,5 секунды быстрее.

Важнее всего, что 1000 человек, работающих в нашей команде, убеждены, что мы всё вносим свой вклад в общее дело, и поэтому они стараются хотя бы немного приблизиться к пределу возможного, даже если речь идёт о сотых долях секунды, а этого уже будет достаточно, чтобы сделать серьёзный шаг вперёд…

В Японии мы внедрили комплекс обновлений, хотя в целом машина оставалась прежней, но всё-таки нам удалось лучше разобраться в особенностях машины, лучше её настраивать, а наши гонщики стали более правильно подходить к работе. Да, нам есть над чем работать во всех областях, и это правильное отношение, которое позволяет рассчитывать, что к следующему году мы разработаем что-то интересное».

Источник