Автоспорт
Ферстаппен — второй в рейтинге лучших спортсменов Европы
В канун Нового года 27 европейских информационных агентств проводят голосование, чтобы определить лучшего спортсмена.
По итогам 2023 года лучшим спортсменом Европы назвали теннисиста Новака Джоковича, а на втором месте Макс Ферстаппен.
Результаты голосования
|Спортсмен
|Страна
|Вид спорта
|1. Н.Джокович
|Сербия
|теннис
|2. М.Ферстаппен
|Нидерланды
|Формула 1
|3. А.Дюплантис
|Швеция
|прыжки с шестом
|4. Э.Холанд
|Норвегия
|футбол
|5. Никола Йокич
|Сербия
|баскетбол
По числу победителей из каждой страны за 66 лет голосований лидируют СССР и Германия – по девять побед.