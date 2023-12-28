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Автоспорт

Ферстаппен — второй в рейтинге лучших спортсменов Европы

В канун Нового года 27 европейских информационных агентств проводят голосование, чтобы определить лучшего спортсмена.

По итогам 2023 года лучшим спортсменом Европы назвали теннисиста Новака Джоковича, а на втором месте Макс Ферстаппен.

Результаты голосования

Спортсмен Страна Вид спорта
1. Н.Джокович Сербия теннис
2. М.Ферстаппен Нидерланды Формула 1
3. А.Дюплантис Швеция прыжки с шестом
4. Э.Холанд Норвегия футбол
5. Никола Йокич Сербия баскетбол

По числу победителей из каждой страны за 66 лет голосований лидируют СССР и Германия – по девять побед.

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