Ферстаппен — второй в рейтинге лучших спортсменов Европы

В канун Нового года 27 европейских информационных агентств проводят голосование, чтобы определить лучшего спортсмена.

По итогам 2023 года лучшим спортсменом Европы назвали теннисиста Новака Джоковича, а на втором месте Макс Ферстаппен.

Результаты голосования

Спортсмен Страна Вид спорта 1. Н.Джокович Сербия теннис 2. М.Ферстаппен Нидерланды Формула 1 3. А.Дюплантис Швеция прыжки с шестом 4. Э.Холанд Норвегия футбол 5. Никола Йокич Сербия баскетбол

По числу победителей из каждой страны за 66 лет голосований лидируют СССР и Германия – по девять побед.

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