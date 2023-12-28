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Автоспорт

Гидо ван дер Гарде: Леклер лучше Сайнса

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр неоднократно заявлял, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс имеют равную поддержку и статус в команде. Бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде считает, что Скудерия должна сделать Леклера первым номером, поскольку монегаск лучше своего напарника Карлоса Сайнса.

«Думаю, это произойдёт, – приводит слова Гидо ван дер Гарде издание Racingnews365. – Очень важно, чтобы Вассёр назвал Леклера первым номером.

В прошедшем сезоне в Ferrari сделали несколько шагов вперёд. Они улучшили стратегию и пит-стопы, а на прямых машина стала быстрой, как ракета, хотя в 2022-м ситуация обстояла совершенно иначе. Единственный вопрос заключается в том, какой получится машина Ferrari в следующем году.

Как только они построят машину, за рулём которой можно бороться за победы в гонках и титул, Шарль сразу усложнит жизнь Максу Ферстаппену. Думаю, он может выжать всё из быстрой машины. Леклер очень хорош в квалификациях и лучше Карлоса Сайнса».

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