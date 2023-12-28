Гонщики выбрали лучшего гонщика

По просьбе официального сайта все гонщики Формулы 1, кроме Льюиса Хэмилтона, который никогда не участвует в таких акциях, на условиях строгой конфиденциальности назвали свою десятку лучших пилотов минувшего сезона.
Очки в этой десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Правила разрешали гонщикам голосовать и за самих себя. В итоге расстановка сил получилась такой:
Десятка лучших гонщиков по мнению гонщиков
|2023 vs 2022
|Гонщик
|Команда
|=
|1. Макс Ферстаппен
|Red Bull
|
1
|2. Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
5
|3. Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|
1
|4. Ландо Норрис
|McLaren
|
3
|5. Чарльз Леклер
|Ferrari
|
1
|6. Карлос Сайнс
|Ferrari
|
2
|7. Алекс Албон
|Williams
|*
|8. Оскар Пиастри
|McLaren
|*
|9. Пьер Гасли
|Alpine
|
2
|10. Серхио Перес
|Red Bull
* — в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса