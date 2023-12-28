Гонщики выбрали лучшего гонщика

По просьбе официального сайта все гонщики Формулы 1, кроме Льюиса Хэмилтона, который никогда не участвует в таких акциях, на условиях строгой конфиденциальности назвали свою десятку лучших пилотов минувшего сезона.

Очки в этой десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Правила разрешали гонщикам голосовать и за самих себя. В итоге расстановка сил получилась такой:

Десятка лучших гонщиков по мнению гонщиков

2023 vs 2022 Гонщик Команда = 1. Макс Ферстаппен Red Bull 1 2. Льюис Хэмилтон Mercedes 5 3. Фернандо Алонсо Aston Martin 1 4. Ландо Норрис McLaren 3 5. Чарльз Леклер Ferrari 1 6. Карлос Сайнс Ferrari 2 7. Алекс Албон Williams * 8. Оскар Пиастри McLaren * 9. Пьер Гасли Alpine 2 10. Серхио Перес Red Bull

* — в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

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