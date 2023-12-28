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Автоспорт

Гонщики выбрали лучшего гонщика

По просьбе официального сайта все гонщики Формулы 1, кроме Льюиса Хэмилтона, который никогда не участвует в таких акциях, на условиях строгой конфиденциальности назвали свою десятку лучших пилотов минувшего сезона.

Очки в этой десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Правила разрешали гонщикам голосовать и за самих себя. В итоге расстановка сил получилась такой:

Десятка лучших гонщиков по мнению гонщиков

2023 vs 2022 Гонщик Команда
= 1. Макс Ферстаппен Red Bull

Гонщики выбрали лучшего гонщика

1

 2. Льюис Хэмилтон Mercedes

Гонщики выбрали лучшего гонщика

5

 3. Фернандо Алонсо Aston Martin

Гонщики выбрали лучшего гонщика

1

 4. Ландо Норрис McLaren

Гонщики выбрали лучшего гонщика

3

 5. Чарльз Леклер Ferrari

Гонщики выбрали лучшего гонщика

1

 6. Карлос Сайнс Ferrari

Гонщики выбрали лучшего гонщика

2

 7. Алекс Албон Williams
* 8. Оскар Пиастри McLaren
* 9. Пьер Гасли Alpine

Гонщики выбрали лучшего гонщика

2

 10. Серхио Перес Red Bull

* — в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

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