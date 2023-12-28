Пресса сообщила подробности лечения Михаэля Шумахера

Накануне десятилетней годовщины трагического инцидента в Альпах, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы головы, немецкое издание Bild опубликовало серию статей о семикратном чемпионе мира.

В первом материале подробно описаны известные факты о несчастном случае и раскрыты некоторые ранее неизвестные подробности лечения гонщика. Согласно информации издания, Михаэль получает круглосуточный уход у себя дома. В его бывшем офисе обустроен медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием. В команду, которая ежедневно занимается уходом за ним, входят 15 человек – докторов и ассистентов.

В Bild также утверждают, что Шумахеру воспроизводили запись его радиопереговоров со времён выступлений в Формуле 1, а также возили его по окрестностям на «ревущей» дорожной машине Mercedes-AMG. Делалось это для стимуляции мозга звуками, которые знакомы Михаэлю по его спортивной карьере.

В недавнем интервью La Stampa бывший руководитель Ferrari и друг Шумахера Жан Тодт так говорил о состоянии Михаэля: «Я регулярно его навещаю, и раньше мы с ним смотрели трансляции гонок по телевизору.

Но на вопрос «Как он?» невозможно найти ответ, поскольку, возможно, этого ответа не существует. Лучше пусть всё остаётся в частном порядке. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я обожаю Михаэля и его семью, и надо уважать их право на частную жизнь».

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