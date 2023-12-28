Риккардо: Быструю машину не всего легко пилотировать

Уходящий год был, наверное, самым необычным за всю карьеру Даниэля Риккардо в Формуле 1. После неудачного периода сотрудничества с McLaren австралиец вернулся в команду Red Bull Racing, где его вновь приняли как родного, но в первой половине сезона он был только резервным гонщиком.

Но летом его услуги оказались востребованы в Alpha Tauri, когда там отказались от сотрудничества с Ником де Вризом, однако прежде чем вернуться в строй, Риккардо поработал на тестах Pirelli в Сильверстоуне за рулём RB19, машины Red Bull Racing.

Принимая участие в подкасте Beyond the Grid, Даниэль сейчас довольно подробно рассказал о впечатлениях от машины, на которой Макс Ферстаппен и Серхио Перес одержали 21 победу в 22 гонках сезона.

«Да, машины этого поколения стали эффективнее, заметно изменившись с 2021 года – именно благодаря этому тесты прошли для меня очень хорошо, – рассказал Риккардо. – Но также я почувствовал, что RB19 отчасти свойственны те характерные качества, которые я всё ещё помнил по своему прежнему опыту (Даниэль выступал за Red Bull с 2014-го по 2018 гг.). И именно эти качества мне всегда нравились в гоночных машинах.

В RB19 мне больше всего понравилось то, что я мог пилотировать машину так, как мне хочется. Это не объясняет её достоинства, но объясняет, почему она мне сразу так понравилась.

Я просто помню ощущения, которые испытывал, нажимая на педаль газа. Как только я поехал, выжав её на 50%, я сразу почувствовал уверенность, что и по поводу последних 50% не стоит волноваться – машина вела себя очень предсказуемо.

Быструю машину не всего легко пилотировать. Вне зависимости от того, насколько машина хороша, к ней всё-таки надо найти подход. Я вспоминаю минувший сезон Макса, который выигрывал гонки, в том числе проходившие в сложных условиях. В общем, машина просто невероятная, но это не значит, что она всё для тебя делает сама.

Но, конечно, я просто полюбил RB19. Я получил удовольствие от пилотирования, и было здорово, что я вновь вернулся за руль. В тот момент я не ожидал, что уже на следующей неделе меня позовут в AlphaTauri. Я предполагал, что это может произойти во время летнего перерыва в чемпионате.

Но как только мне об этом сообщили, то, учитывая мой настрой после тестов, я подумал: «Что ж, я готов, давайте так и сделаем!»

Источник