Валентино Росси: Мне предлагали контракт с Minardi

В период с 2004 по 2006 годы Валентино Росси несколько раз тестировал машину Формулы 1 команды Ferrari. В подкасте итальянского журналиста Джанлуки Гадзоли легендарный мотогонщик рассказал, что ему предлагали подписать контракт с Minardi с перспективой перехода в Ferrari.

Валентино Росси: «В 2004 году, когда я победил на Yamaha, Стефано Доменикали позвонил мне со словами: «Я должен организовать для тебя тесты за рулём Формулы 1». И мы провели тесты во Фьорано. Я оказался довольно быстр и проехал круг меньше, чем за минуту – 59,1 секунды.

Я помню, как механики делали ставки, проеду я круг быстрее, чем за минуту, или медленнее, и в итоге я выиграл. Затем состоялись тесты в Муджелло, а потом ещё и полноценные тесты в Валенсии, после которых мне пришлось делать выбор.

Мне предлагали контракт с Minardi, и если бы я оказался достаточно быстр, то смог бы перейти в Ferrari. Но мне тогда было 27 лет, и у меня не было особого желания совершать этот переход. Я знал, что могу ещё выиграть несколько титулов в MotoGP. Для меня мотоциклы всегда были лучшими.

В конечном итоге у меня неплохо получилось, хотя любопытство по поводу Формулы 1 осталось. Не знаю, каких результатов я смог бы добиться, но я выиграл много знаковых мотогонок и ещё два чемпионских титула».

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