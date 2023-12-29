Успех в Формуле 1 стоит дорого, и сильный гонщик – важнейший фактор этого успеха. Ведущие гонщики Формулы 1 всегда отлично зарабатывали, получая деньги от команд и рекламных контрактов.
На основе общедоступной информации журналисты GQ составили десятку самых богатых гонщиков всех времён – бывших и действующих.
Десять самых богатых гонщиков Формулы 1
|Гонщик
|Годы выступлений
|Состояние
|1. Михаэль Шумахер
|1991 — 2012
|$604 млн
|2. Льюис Хэмилтон
|2007 — н.в.
|$285 млн
|3. Фернандо Алонсо
|2001- н.в.
|$261 млн
|4. Ники Лауда
|1971 — 1985
|$200 млн
|5. Кими Райкконен
|2001 — 2021
|$183 млн
|6. Дженсон Баттон
|2000 — 2017
|$150 млн
|7. Себастьян Феттель
|2007 — 2022
|$140 млн
|8. Марио Андретти
|1968 — 1982
|$129 млн
|9. Эдди Ирвайн
|1993 — 2002
|$119 млн
|10. Ален Прост
|1980 — 1993
|$100 млн