Успех в Формуле 1 стоит дорого, и сильный гонщик – важнейший фактор этого успеха. Ведущие гонщики Формулы 1 всегда отлично зарабатывали, получая деньги от команд и рекламных контрактов.

На основе общедоступной информации журналисты GQ составили десятку самых богатых гонщиков всех времён – бывших и действующих.

Десять самых богатых гонщиков Формулы 1

Гонщик Годы выступлений Состояние 1. Михаэль Шумахер 1991 — 2012 $604 млн 2. Льюис Хэмилтон 2007 — н.в. $285 млн 3. Фернандо Алонсо 2001- н.в. $261 млн 4. Ники Лауда 1971 — 1985 $200 млн 5. Кими Райкконен 2001 — 2021 $183 млн 6. Дженсон Баттон 2000 — 2017 $150 млн 7. Себастьян Феттель 2007 — 2022 $140 млн 8. Марио Андретти 1968 — 1982 $129 млн 9. Эдди Ирвайн 1993 — 2002 $119 млн 10. Ален Прост 1980 — 1993 $100 млн

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