Энди Стивенсон: Мы приняли Шумахера за курьера

Спортивный директор Aston Martin Энди Стивенсон вспомнил, как перед сенсационным дебютом в Формуле 1 в 1991 году команда Jordan поначалу приняла молодого Михаэля Шумахера за курьера.

Они мало что знали о Шумахере, кроме того, что 22-летний гонщик выиграл чемпионат Германии в классе F3 и сейчас он является пилотом программы Mercedes, выступающим в чемпионате спорткаров в составе Sauber.

Когда Бертран Гашо, выступавший за Jordan, оказался замешан в скандале, в Mercedes попросил Эдди Джордана взять Шумахера в качестве замены бельгийца, на что Эдди согласился – за круглую сумму.

Стивенсон в беседе с Bild вспомнил свою первую встречу с Шумахером.

Энди Стивенсон: «Эдди пришел к нам и сказал: "Бертран не сможет сесть за руль, но есть молодой гонщик Михаэль, который ездил в Японии".

Нам пришлось задержаться на базе, чтобы подогнать сиденье. И вдруг пришел молодой курьер. Мы далеко не сразу поняли, что это наш новый гонщик Формулы 1!

После двух или трех кругов на тестовой машине он уже был быстрее, чем все, кто пилотировал её прежде. На каждом круге он показывал всё лучшее время. Я хорошо помню, как сказал парням после тестов: "Мы только что протестировали будущего чемпиона мира».

Это было совершенно очевидно. Он позволял машине танцевать в шиканах. Уровень его профессионализма уже тогда превосходил всё, что мы видели с другими гонщиками. С того момента, как Михаэль сел в машину, он сразу понял, чего хочет. Он был полностью вовлечен в процесс, хотел участвовать и помогать нам во всем».

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