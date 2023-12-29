Энрико Кардиле о проблемах Ferrari в 2023-м

В интервью Auto Motor und Sport руководитель отдела шасси команды Ferrari Энрико Кардиле говорил о проблемах машины 2023 года…

Энрико Кардиле: «Наши проблемы в основном были связаны с шасси. Основное отличие от Red Bull в конструкции боковых понтонов. Наши были более объемными. Мы использовали часть понтонов, чтобы лучше контролировать турбулентность воздушного потока у передних шин. Это позволило направить воздух в заднюю часть, чтобы создать там большую прижимную силу. Правда, нам пришлось проделать определенную работу, чтобы взять турбулентный поток под контроль.

С такими боковыми понтонами нам не пришлось строить V-образное шасси. Мы просто спрятали все блоки управления под радиаторами и установили нижнюю боковую защиту на максимально допустимую высоту. Это позволило удачно спроектировать переднюю часть днища.

Мы знаем, почему в гонке выступали слабее, чем в квалификации. Это связано с особенностями аэродинамики машины. Максимальная прижимная сила у нас возникает при соблюдении ряда условий. В гонке эти условия совпадают реже, чем в квалификации.

Чтобы полностью решить эти проблемы, нам потребовалось бы новое шасси и новая коробка передач. Другими словами, полностью новая машина. По многим причинам по ходу сезона сделать это было невозможно».

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