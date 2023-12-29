Фамен: Мы отпустим Мика в Mercedes, если будет нужно

В 2024-м Мик Шумахер вернётся в гонки в составе команды Alpine серии WEC, оставшись резервным пилотом Mercedes в Формуле 1. При этом контракт с Mercedes имеет приоритет, и в Alpine согласны при необходимости его отпустить.

Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport: «Контракт ясен. Если у Мика будет возможность выступать в Формуле 1, чтобы заменить Джорджа или Льюиса, мы его отпустим.

В своё время мы объявим резервного пилота. Если возникнут проблемы, в семье Alpine Endurance мы легко найдём запасного гонщика».

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