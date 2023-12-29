Кими Райкконен с семьёй и друзьями отдыхает в Лапландии

Кими Райкконен со своим семейством в эти предновогодние дни отдыхает где-то в Лапландии, но, как всегда, предпочитает активный отдых. Например, вместе с друзьями, среди которых был и известный гонщик Тони Виландер, в своё время дважды побеждавший в «24 часах Ле-Мана» в классе GTE Pro, Кими с удовольствием катается на снегоходах.

Одна из таких поездок по лапландской лесотундре длилась 5 часов, за которые её участники преодолели 160 км.

«Повеселились на славу и получили удовольствие вместе с друзьями, катаясь на снегоходах!» – прокомментировал Кими, поделившись на своих страницах в социальных сетях несколькими фотографиями, сделанными во время этого похода.

Остаётся добавить, что Кими и его друзья не просто получили удовольствие, а удачно совместили приятное с полезным, поскольку у всей этой затеи была и рекламная составляющая: катались они на знаменитых снегоходах Lynx финского производства. Причём разрабатывают и строят эту технику именно в Лапландии, в городе Рованиеми на местном предприятии, принадлежащим канадской компании Bombardier Recreational Products.

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