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Автоспорт

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

Накануне официальный сайт Формулы 1 опубликовал десятку лучших гонщиков прошедшего сезона по мнению самих гонщиков. Сегодня увидел свет новый рейтинг – лучшая десятка гонщиков 2023 года по мнению руководителей команд.

В составлении рейтинга принимали участие все 10 руководителей. Очки в десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. После подсчёта очков оказалось, что лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен. Результат вполне ожидаемый, ведь Макс выиграл 19 гонок из 22-х.

Десятка лучших гонщиков 2023 года по мнению руководителей команд

2023 vs 2022 Гонщик Команда
= 1. Макс Ферстаппен Red Bull

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

6

 2. Фернандо Алонсо Aston Martin

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

3

 3. Ландо Норрис McLaren

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

2

 4. Шарль Леклер Ferrari

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

1

 5. Льюис Хэмилтон Mercedes

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

1

 6. Карлос Сайнс Ferrari
* 7. Оскар Пиастри McLaren
* 8. Алекс Элбон Williams

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

6

 9. Джордж Расселл Mercedes

Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

5

 10. Серхио Перес Red Bull

* — в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

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