Лучшие гонщики по мнению руководителей команд

Накануне официальный сайт Формулы 1 опубликовал десятку лучших гонщиков прошедшего сезона по мнению самих гонщиков. Сегодня увидел свет новый рейтинг – лучшая десятка гонщиков 2023 года по мнению руководителей команд.

В составлении рейтинга принимали участие все 10 руководителей. Очки в десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. После подсчёта очков оказалось, что лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен. Результат вполне ожидаемый, ведь Макс выиграл 19 гонок из 22-х.

Десятка лучших гонщиков 2023 года по мнению руководителей команд

2023 vs 2022 Гонщик Команда = 1. Макс Ферстаппен Red Bull 6 2. Фернандо Алонсо Aston Martin 3 3. Ландо Норрис McLaren 2 4. Шарль Леклер Ferrari 1 5. Льюис Хэмилтон Mercedes 1 6. Карлос Сайнс Ferrari * 7. Оскар Пиастри McLaren * 8. Алекс Элбон Williams 6 9. Джордж Расселл Mercedes 5 10. Серхио Перес Red Bull

* — в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

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