Автоспорт
Лучшие гонщики по мнению руководителей команд
Накануне официальный сайт Формулы 1 опубликовал десятку лучших гонщиков прошедшего сезона по мнению самих гонщиков. Сегодня увидел свет новый рейтинг – лучшая десятка гонщиков 2023 года по мнению руководителей команд.
В составлении рейтинга принимали участие все 10 руководителей. Очки в десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. После подсчёта очков оказалось, что лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен. Результат вполне ожидаемый, ведь Макс выиграл 19 гонок из 22-х.
Десятка лучших гонщиков 2023 года по мнению руководителей команд
|2023 vs 2022
|Гонщик
|Команда
|=
|1. Макс Ферстаппен
|Red Bull
|
6
|2. Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|
3
|3. Ландо Норрис
|McLaren
|
2
|4. Шарль Леклер
|Ferrari
|
1
|5. Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
1
|6. Карлос Сайнс
|Ferrari
|*
|7. Оскар Пиастри
|McLaren
|*
|8. Алекс Элбон
|Williams
|
6
|9. Джордж Расселл
|Mercedes
|
5
|10. Серхио Перес
|Red Bull
* — в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса