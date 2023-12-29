Майк Крак ответил на девять вопросов о себе

Руководители команд Формулы 1 не так часто рассказывают о себе, о том, что они за люди, какие у них жизненные принципы и предпочтения. Вероятно, Майк Крак, ныне возглавляющий команду Aston Martin – одно из немногих исключений.

Ему 51 год, он из Люксембурга, его карьера в Формуле 1 началась в 2001-м в Sauber с должности инженера по телеметрии, а когда швейцарскую команду приобрела компания BMW, Крак был назначен её главным инженером.

В 2008-м он ушёл из BMW Sauber, поработал в командах Формулы 3, затем вернулся в BMW, став главным инженером заводской команды DTM, а в 2013-м получил должность главного гоночного инженера программы Porsche в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В период с 2014-го по 2022 гг. Крак вновь сотрудничал с BMW, в том числе получив опыт работы в таких чемпионатах, как Формула E и американская серия IMSA.

Наконец, 14 января 2022 года было объявлено о том, что он возглавит Aston Martin F1, и судя по тому, как шли дела команды в минувшем сезоне, со своими обязанностями Майк Крак справляется достаточно успешно. В этом ему помогают качества, о которых идёт речь в этой любопытной анкете. Отвечая на вопросы, он должен был выбирать один из двух вариантов ответа – «да» или «нет».

Вопрос: Я пунктуален?

Майк Крак: Да. Думаю, если вы не пунктуальны – это проявление плохих манер, а команда Формулы 1 может эффективно работать, только если все всё делают вовремя.

Вопрос: Везучий ли я?

Майк Крак: Да. Мне очень повезло, ведь мне удалось возглавить команду Формулы 1.

Вопрос: Чтобы меня разозлить, нужно постараться?

Майк Крак: И да, и нет. С одной стороны, в трудных ситуациях очень важно контролировать свои эмоции, с другой, моему старшему сыну легко удаётся меня рассердить. Он знает, на какие кнопки нужно нажимать!

Вопрос: Я умею рисковать?

Майк Крак: Да. В Формуле 1 невозможно выйти в лидеры и добиваться максимально возможных результатов, если вы не готовы идти на риск.

Вопрос: Стараюсь ли я быть аккуратным?

Майк Крак: Да, хотя не уверен, что с этим все согласятся.

Вопрос: Всегда ли я довожу до конца начатое?

Майк Крак: Да. За исключением чтения книг – с этим у меня всё очень плохо. Редкую книгу мне удаётся дочитать до конца.

Вопрос: Эффективен ли я?

Майк Крак: (после некоторых раздумий) Нет. Думаю, я бы мог работать намного более эффективно.

Вопрос: Я всегда следую намеченному плану…

Майк Крак: Да. Но вариантов планов должно быть несколько.

Вопрос: Принимаете ли вы какие-то решения без всяких раздумий?

Майк Крак: Нет. Не думаю, что это правильный подход к делу.

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