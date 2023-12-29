Николас Томбасис о недостатках финансового регламента

С одной стороны, ограничение расходов должно со временем выравнять шансы команд, с другой, ограничивает возможности слабых команд отыграть отставание. Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис считает, что нужно найти компромисс…

Николас Томбасис: «С одной стороны финансовый регламент не даёт одним командам тратить в три раза больше других, и это хорошо. С другой стороны, если вы оказались позади, у вас больше нет возможности переломить ситуацию.

В прежние времена некоторые команды неудачно начинали сезон, оказавшись позади. Я сам был в такой ситуации. В итоге для Барселоны или Канады готовилось комплексное обновление, за несколько месяцев вы почти полностью переделывали машину, и в концовке сезона она могла выигрывать гонки.

Действующий финансовый регламент ограничивает количество обновлений, которые вы можете сделать. Поэтому, если кто-то отстал, восстановление формы может быть долгим и болезненным.

Важно избегать как слишком серьёзных ограничений, ведь у нас технический вид спорта, так и слишком большой свободы, иначе разница между командами вновь возрастёт.

Если вы спросите инженера любой команды, он скажет, что ограничения слишком велики. Я и сам инженер, мне бы хотелось, чтобы все машины участвовали в технологической битве. Но мы должны учитывать и другие факторы, которые важны для спорта.

По сравнению с прежними временами, финансовый регламент позволяет ограничить некоторые виды деятельности. Иначе команды могут получить преимущество благодаря каким-то научно-исследовательским проектам, и сохранить его на долгое время, поскольку у других команд таких возможностей нет.

Есть тонкая грань между свободой и плотностью борьбы, но финансовый регламент сокращает возможности для манёвра. И пока оптимального решения на этот счёт нет».

Источник