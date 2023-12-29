Риккардо любит засыпать в темноте, но не в тишине

Даниэль Риккардо признался в том, что его привычки отходить ко сну под какой-нибудь шум или разговоры кому-то могут показаться странными.

«Я люблю шум! – рассказал он, принимая участие в популярном подкасте MattP1Tommy. – Терпеть не могу засыпать, когда горит свет, но мне нравится всякий шум, поэтому в комнате должно быть по-настоящему темно, а поскольку я люблю смешанные единоборства, то могу включить какую-нибудь пресс-конференцию с участием бойцов UFC или подкаст на темы этого чемпионата. Это меня успокаивает! (смеётся)

Признаюсь, я слегка чокнутый, потому что перед сном также не прочь слушать подкаст на криминальные темы из цикла «Настоящее преступление». Могу спокойно заснуть вообще под какую-нибудь чернуху! Или это могут быть чьи-то рассуждения на темы, касающиеся каких-то других сфер жизни. Для меня это полезно, потому что отвлекает от мыслей о работе».

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