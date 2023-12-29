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Автоспорт

В Ferrari впервые запустили мотор 2026 года

Регламент запрещает командам разрабатывать машины для сезона 2026 года, когда серьёзно изменится регламент, до начала 2025 года. Но производители силовых установок активно работают над новыми моторами.

По неофициальной информации, на днях в Маранелло впервые запустили прототип двигателя внутреннего сгорания для 2026 года.

В 2026-м силовая установка лишится MGU-H и перейдёт на биотопливо, компенсировав потерю мощности более эффективной работой гибридной части.

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