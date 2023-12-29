В каждом рисунке – Алонсо!

Команды Формулы 1 любят своих болельщиков, дорожат их отношением и всячески стараются радовать. Разумеется, ничто не сравнится с радостью, которую доставляют успехи на гоночных трассах, и для поклонников таланта Фернандо Алонсо и Aston Martin F1 уходящий год был очень даже удачным.

Разумеется, болельщиков команды из Сильверстоуна переполняли позитивные эмоции, когда они видели Фернандо на подиуме по итогам восьми Гран При, начиная с этапа в Бахрейне. Кто-то из них даёт выход этим эмоциям, берясь, например, за карандаш или кисть и краски, и тогда получаются произведения «болельщицкого искусства», подобные тому, что вы видите на картинке за авторством самодеятельного живописца, работающего под ником @FAI_RYY.

Перед Новым годом в Aston Martin предложили всем поделиться своим творчеством на темы, связанные с командой. Можно присылать любые произведения любых жанров – это могут быть рисунки, картины, видеоклипы или вообще что угодно, попадающее в весьма обширную категорию «что-то совершенно иное».

Что-то подсказывает, что большинство произведений будет посвящено двукратному чемпиону мира, который и в свои 42 года по-прежнему демонстрирует высочайший класс, а по итогам года даже получил официальный приз FIA за лучший обгон.

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