10 лет со дня, круто изменившего жизнь Михаэля Шумахера

Десять лет назад, 29 декабря 2013 года, во французских Альпах на одном из горнолыжных склонов произошёл несчастный случай, в котором Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы, круто изменившие его жизнь.

Франц Тост – один из тех людей, кто был знаком с Михаэлем ещё до начала его триумфальной карьеры в Формуле, поскольку в конце 80-х он был менеджером немецкой команды Формулы 3, принадлежавшей Вилли Веберу, тогдашнему менеджеру молодого, но подающего большие надежды немецкого гонщика.

По словам Тоста, когда он услышал первые сообщения об инциденте на горнолыжной трассе в Мерибеле, то сначала даже не особо встревожился.

«Я тогда просто подумал: насколько важное место Михаэль должен занимать в массовом сознании, если даже о его падении на горнолыжном склоне сообщает пресса? – цитирует Франца Тоста Auto Bild. – Сначала я не тревожился, поскольку часто катался на лыжах вместе с Михаэлем и знал, что он очень хороший лыжник, который никогда не рискует. Но потом, когда я осознал всю серьёзность инцидента, я не мог в это поверить. Я был потрясён и шокирован».

В своё время австриец, которому в январе исполнится 68, работал с Михаэлем и был для него кем-то вроде наставника в период, когда тот ещё только мечтал о Формуле 1. Они вместе анализировали его работу за рулём, разбирали телеметрию, и Тост старался помочь Шумахеру в вопросах психологической подготовки.

«Несмотря на весь талант и умение контролировать поведение машины, в итоге чемпионы становятся чемпионами, потому что продолжают работать над собой, – добавил Тост. – А это всё идёт от головы, и такой подход всегда отличал Михаэля, доминировал в его подходе к делу. Это также означало, что после неудачных выступлений он умел очень быстро отыгрываться и возвращался за руль, став ещё сильнее».

Когда после инцидента в Мерибеле Михаэль оказался в госпитале в Гренобле, больницу круглые сутки осаждали болельщики и журналисты, а когда Сабине Кем, его менеджер, делала очередное заявление о состоянии гонщика, она неизменно оказывалась в плотном кольце камер и микрофонов. Интерес прессы приобретал абсурдный характер, один из журналистов даже переоделся священником в попытке проникнуть в больничную палату и сделать фотографии.

Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира, вспоминает об этом так: «Происходило нечто невероятное, я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Именно поэтому было быстро принято решение, что отныне состояние здоровья Михаэля – частное дело его семьи. С того дня ситуация в этом плане не изменилась».

Франц Тост однозначно прав в том смысле, что фигура Шумахера была очень важна для общества, причём не только немецкого – именно этим и объясняется повышенная активность прессы.

В Италии его по-прежнему боготворят, ведь за рулём Ferrari он пять раз выигрывал чемпионат мира и стал самым успешным гонщиком в истории Формулы 1 именно в период выступлений за команду из Маранелло.

Как пишет Auto Bild, отношение к Михаэлю Шумахеру можно сравнить с той аурой, которая окружает всё, что связано с Айртоном Сенной. Минуло десять лет, как Михаэль исчез из публичного пространства, словно переселился на затерянный остров, где нет ни телефона, ни интернета, и контактирует только со своей семьёй.

Периодически в прессе появляются рассуждения на тему, чем бы сейчас мог заниматься Шумахер, если бы не трагический инцидент в Альпах, и на эту тему высказался Росс Браун, один из ближайших его коллег и друзей его семьи.

«Я вполне могу представить, что сейчас бы у Михаэля была своя гоночная команда, – сказал Браун. – Дискуссии о том, что в какой-то момент он может войти в число акционеров Mercedes, шли уже тогда, и первый шаг уже был сделан: в 2013-м он стал послом бренда Mercedes.

Мне кажется, что он, возможно, слишком рано повесил шлем на гвоздь. Он был среди тех, кто в период с 2010-го по 2012 гг. закладывал основы будущих успехов заводской команды Mercedes. Фернандо Алонсо сейчас в том возрасте, в каком Михаэль был тогда, однако и сегодня демонстрирует, что можно оставаться гонщиком мирового уровня и после сорока. Если бы Михаэль продолжал выступать в Формуле 1 в 2014 году, он мог бы выиграть восьмой титул».

Франц Тост в интервью немецкому телеканалу Sport1 признал: «Мне не хватает Михаэля, но не только потому, что он – один из лучших гонщиков всех времён. Прежде всего мне не хватает человеческого общения с ним. Мы всегда могли искренне беседовать, он никогда не притворялся, всегда говорил то, что думал. В наших отношениях не было ни политики, ни каких-то интриг».

В любом случае легенда, созданная Михаэлем Шумахером, семикратным чемпионом мира, жива и по сей день, и в этом плане ничего не изменится.

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