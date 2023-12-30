Две команды не прошли первые краш-тесты

На прошлой неделе в Формуле 1 начался обязательный зимний перерыв, который продлится до 2 января. В эти дни работа на базах команд запрещена, в том числе подготовка к новому сезону. Однако ещё до закрытия баз некоторые команды успели провести обязательные краш-тесты FIA, но не все смогли их пройти.

По данным итальянского издания Formu1a.uno, краш-тесты не прошли новые машины Red Bull Racing и Alpine. Источники сообщают, что неудачные попытки связаны с тем, что команды перестарались в своём стремлении снизить вес машин, из-за чего была нарушена прочность.

В Red Bull Racing и Alpine не видят проблемы в том, что не удалось пройти краш-тесты с первого раза. Команды доработают конструкцию и в начале следующего года предпримут ещё одну попытку.

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