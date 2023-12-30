Феттель рассказал о последнем разговоре с Шумахером

В десятилетнюю годовщину трагического инцидента в Альпах, изменившего жизнь Михаэля Шумахера, многие вспоминают семикратного чемпиона мира. Среди них и Себастьян Феттель, который рассказал подробности своего последнего разговора с Михаэлем.

Себастьян Феттель: «Мне по-прежнему очень тяжело, но я не хочу сказать, что смирился с произошедшим, поскольку Михаэль продолжает бороться. Разумеется, я желаю ему только самого хорошего.

Я много думаю о случившемся и часто вспоминаю свой последний разговор с Михаэлем. Теперь я понимаю, что этот разговор не мог оказаться более приятным, чем он был на самом деле. Я рассказал Михаэлю, что стану отцом и о том, что ждёт нас впереди. Я очень ценю, что мы сблизились с Михаэлем.

Мы лучше узнали друг друга, и оказалось, что гонки – не главная тема, которая нас связывает, у нас много общего в обычной жизни. Я скучаю по своему другу».

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