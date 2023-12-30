Формула 1 скорбит по Жилю де Феррану

Мир автоспорта потрясла весть о кончине Жиля де Феррана, бывшего гонщика CART/IndyCar, в своё время работавшего в Формуле 1 в качестве спортивного директора команд BAR-Honda и McLaren. В последнее время 56-летний бразилец сотрудничал с McLaren в качестве консультанта.

Многие представители гоночного сообщества сегодня говорят и пишут о двукратном чемпионе CART и победителе Indy 500 – от имени всей Формулы 1 это сделал Стефано Доменикали.

Стефано Доменикали: «Я потрясён и глубоко опечален вестью о том, что мы потеряли Жиля де Феррана. Он был замечательным человеком и настоящим чемпионом, нам всем будет его очень сильно не хватать. В это очень печальное время наши мысли с его семьёй».

Поскольку де Ферран активно сотрудничал с McLaren Racing, на официальных страницах компании в социальных сетях появились такие строки: «Все в McLaren Racing испытали шок и глубокую печаль, узнав о кончине дорого члена семьи McLaren. Направляем наши самые искренние соболезнования семье Жиля де Ферррана, его друзьям и близким».

Стоит привести и слова Деймона Хилла, чемпиона мира 1996 года: «Это был один из самых приятных людей, кого я когда-либо знал. Ему часто удавалось меня рассмешить, он это умел. Господи, Жиль, ты ушёл слишком рано. Мои искренние соболезнования его замечательной семье и всем, кто его знал (а таких людей очень много), а также всем в McLaren. Он был бойцом и победителем. Большая потеря…»

Разумеется, многие команды Формулы 1 и IndyCar, гонщики, выступавшие и выступающие в чемпионатах по обе стороны Атлантики, отреагировали на печальную весть, и нет сомнений, что число печальных комментариев будет только расти.

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