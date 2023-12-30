Хорнер станет Командором ордена Британской империи

Кристиан Хорнер включён в королевский наградной список и за заслуги в автоспорте в 2024 году получит титул CBE, т.е. станет Командором ордена Британской империи.

Десять лет назад руководитель Red Bull Racing уже получил титул OBE (Офицера ордена Британской империи), когда его команда четыре раза подряд выиграла Кубок конструкторов, а теперь удостоен более высокого рыцарского титула.

Кристиан Хорнер: «Когда десять лет назад я был удостоен титула OBE, это стало для меня неожиданностью, а теперь я представлен ко второй награде и получу титул CBE – это для меня большая честь, за что я очень благодарен.

Это огромная привилегия – руководить такой замечательной командой, как Red Bull Racing, и работать в ней, а также трудиться в индустрии, которая вносит столь значительный вклад в экономику Соединённого королевства.

Я чрезвычайно горжусь достижениями Red Bull в Формуле 1, а также в технологической сфере в целом, и то, что эти усилия получили признание, для меня огромная честь».

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