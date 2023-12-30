Жиль де Ферран: 1967 – 2023

Минувшей ночью из США пришла печальная весть о внезапной кончине Жиля де Феррана, бывшего гонщика CART/IndyCar, обладателя двух чемпионских титулов и победителя Indy 500. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ, де Феррану было всего 56 лет.

Бразилец по национальности, он родился в Париже, в юности вдохновился успехами Эмерсона Фиттипальди и начал заниматься автоспортом, в том числе выступал в молодёжных европейских сериях, в частности, в 1991-м занял третье место по итогам сезона в британской Формуле 3, уступив Рубенсу Баррикелло и Дэвиду Култхарду. Но на следующий год выиграл титул, и это стало его первым важным достижением.

Своих главных успехов де Ферран добился в заокеанских гонках. Он дебютировал в серии CART в 1995-м, в том же году одержал первую победу, выиграл первый титул в 2000-м, в том числе установив рекорд скорости на автодроме California Speedway: в ходе квалификации он проехал круг со средней скоростью 388,541 км/ч. Это достижение до сих пор никто не перекрыл.

В 2001-м Жиль де Ферран, выступая за команду Penske, во второй раз стал чемпионом CART, а в 2003-м выиграл Indy 500, после чего завершил карьеру в гонках, но сохранял тесные деловые связи с миром автоспорта, и в 2005-м стал спортивным директором команды BAR-Honda в Формуле 1. В 2018-м он занял должность спортивного директора McLaren, затем расстался с этой командой, но вернулся в неё в этом году в качестве консультанта.

«Я потрясён и опустошён вестью о кончине нашего замечательного товарища, – написал Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing. – Мы вместе бывали на гонках по всему миру, и я видел, как он побеждал в некоторых важнейших соревнованиях. Он был моим другом более 20 лет, его нам будет не хватать, и мы его никогда не забудем. Мои глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Жиль. Нашу следующую победу мы посвятим тебе!»

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