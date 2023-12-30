Кристиан Хорнер: Имитация – высшая форма лести

Кристиан Хорнер полагает, что в 2024 году на стартовом поле чемпионата мира будет не одна машина, внешне и конструктивно напоминающая Red Bull RB19.

В минувшем сезоне Макс Ферстаппен и Серхио Перес, выступая на RB19, выиграли 21 из 22 гонок сезона, и по соотношению побед и числа этапов был установлен новый рекорд доминирования: прежний держался с 1988 года и принадлежал McLaren. 35 лет назад Айртон Сенна и Ален Прост выиграли 15 из 16 Гран При за рулём McLaren MP4/4.

Уже по ходу сезона многие команды в стремлении повысить скорость своих машин, пытались копировать решения, подсмотренные у Red Bull, и внедряли технические новинки, напоминавшие те или иные компоненты RB19. Есть основание предполагать, что эта практика заимствования чужих идей ещё заметнее проявится в 2024 году.

По словам Хорнера, при разработке RB20 в Red Bull шли эволюционным путём, и концептуально новая машина будет более совершенной версией предшествующей модели. При этом он также предполагает, что результаты в следующем году будут плотнее, чем в 2023-м.

«Имитация – высшая форма лести, – заявил он в интервью Planet F1. – Полагаю, именно так работает Формула 1. Поэтому я уверен, что в следующем году мы увидим несколько машин, которые будут напоминать RB19. В 2023-м мы были удивлены величиной нашего преимущества, ведь Формула 1 перешла на новый технический регламент в 2022 году, но спустя какое-то время всё стабилизируется, и скоростные возможности команд выравниваются.

В минувшем сезоне мы видели, что стабильными были только наши результаты, но я считаю, что в следующем году это изменится, ведь регламент остаётся стабильным. Поэтому, конечно, будет происходить процесс сближения, однако я не перестаю удивляться, что наша команда очень стабильно работала в любых условиях на разных трассах, одержала победы в 21 Гран При, завоевала шесть победных дублей, установила новые рекорды по числу побед подряд и так далее.

Полагаю, мы очень высоко установили планку. Но такие результаты стали возможными не из-за какого-то одного фактора – вся команда работает очень слаженно и все её подразделения поддерживают друг друга. Разумеется, именно так мы работали, создавая новую машину, при этом тесно взаимодействовали специалисты, отвечавшие за аэродинамику, за механические аспекты шасси, за двигатель. И, разумеется, свой вклад вносят наши гонщики».

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