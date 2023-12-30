Мика Хаккинен: Aston Martin недоставало стабильности

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, рад за Фернандо Алонсо, но готов критиковать команду Aston Martin, а также высоко отзывается о работе Оскара Пиастри, гонщика McLaren, признанного лучшим новичком сезона.

Мика Хаккинен: «Команда Aston Martin очень сильно начала сезон, и все, в том числе и я, удивились. «Вот это да!» – сказал я тогда, глядя на её достижения. Я подумал, что это очень позитивный знак, в том числе для Фернандо Алонсо.

То, как он работает, какой у него настрой, да и вообще сам факт, что он до сих пор выступает в Формуле 1 и в состоянии показывать такие результаты – всё это очень впечатляет. Тем более после того, как складывались предыдущие этапы его карьеры.

Но затем другие команды начали постепенно прибавлять, особенно McLaren быстро прогрессировала, а вот Aston Martin по каким-то причинам забуксовала. В современной Формуле 1 интересно наблюдать за тем, как на работе команд сказываются лимит бюджетов и ограничения, связанные с аэродинамическими исследованиями. Всё это влияет на темпы модернизации.

И я считаю, что Aston Martin недоставало стабильности, однако эта команды была не в состоянии удержать результаты на достаточно высоком уровне.

Возвращаясь к McLaren, отмечу, что Оскар Пиастри смог в полной мере использовать возможности, открывшиеся перед ним благодаря тому, что он оказался в отличной команде, у которой отличный руководитель. Хотя новичку в Формуле 1 приходится непросто.

Эта команда очень здорово продвинулась, модернизируя свою машину, и Оскар выступал всё лучше и лучше. Это интересно ещё и потому, что Ландо Норрис, его напарник – очень быстрый гонщик. Но они вполне эффективно взаимодействовали и помогали команде дорабатывать шасси.

Я уже говорил, что Максу Ферстаппену удаётся добиваться, чтобы машина Red Bull отвечала его предпочтениям, подходила его стилю пилотирования. Команда реагирует на его комментарии, анализирует их и строит машину, которая его устраивает.

Гонщики McLaren примерно на одном уровне по скорости, и я не думаю, что их стили пилотирования сильно отличаются. Оба предоставляют команде полезную информацию, и процесс доводки машины продолжался весь сезон. С каждой гонкой MCL60 становилась всё лучше, и Пиастри тоже смог доказать всем, что он продолжает работать над собой и повышает мастерство.

Если бы он весь год выступал на той машине, на которой начал сезон, его вряд ли бы признали лучшим новичком. Но ему помогло и то, что команда постоянно модернизировала технику, и то, что сам он – очень спокойный и уравновешенный парень.

Оскар умеет оставаться реалистом, сохраняет необходимую собранность и постепенно прогрессирует. Я слышал, как он общается с инженерами McLaren и всегда предоставляет им очень важную и полезную информацию. Интересно посмотреть, чего он добьётся в будущем, но в этом году он отлично справился с делом».

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