Строительство новой базы Aston Martin продолжается

В Сильверстоуне продолжается строительство новой базы Aston Martin F1, и хотя частично команда уже переехала в новые корпуса, о чём мы рассказывали, ещё не все объекты введены в строй. Под конец года в команде решили отчитаться о ходе работ и рассказать о дальнейших планах.

Для этого слово было вновь предоставлено Гаю Остину, руководителю проекта по строительству новой базы Aston Martin.

Гай Остин: «В прошлый раз мы общались летом, а теперь уже декабрь, и я стою перед зданием №3, здесь будет смонтирована наша новая аэродинамическая труба. Сама труба будет построена в сентябре 2024 года, но уже 8 января сюда переедет наше модельное производство.

С лета достигнут огромный прогресс на строительстве здания №2, и сейчас мы туда отправимся, чтобы всё осмотреть. Работы там тоже выходят на финишную прямую и будут завершены примерно к августу или сентябрю. В общем, всё складывается неплохо.

Расскажу о том, что будет происходить на строительстве здания №2 в ближайшие недели и месяцы. Когда мы тут были в прошлый раз, ещё шли работы нулевого цикла, а теперь готова вся структура здания, и уже установлены конструкции крыши. На первом этаже ведутся работы по бетонированию, и в основном всё, что должно быть сделано на этом уровне, уже сделано. Мы уже приступили к строительству автомобильной парковки.

Как и в здании №1, здесь внутри будет своего рода центральная улица, которая будет проходить через всё здание. Крыша будет с остеклением, поэтому в здание будет попадать дневной свет, как и в первом корпусе. В плане архитектурных идей, воплощённых в первых двух зданиях, между этими корпусами немало общего.

Здание №2 предназначено для множества различных функций, в том числе здесь будет располагаться тренажёрный зал для сотрудников со всем необходимым оборудованием. Далее разместится ресторан, где, как и в тренажёрном зале, будут высокие потолки, а выше, на следующем уровне, расположены различные офисы, бистро для персонала, а также помещения, где сотрудники могут питаться в частном порядке, а также команда будет принимать гостей и деловых партнёров.

В этом же здании будет смонтирован новый симулятор, на котором будут заниматься гонщики, и подготовительные работы на этой площадке уже идут. Но в значительной мере второй корпус предназначен для создания комфортных условий для нашего персонала, в том числе для проведения свободного времени.

Все три здания будут соединены переходами, и монтаж первого из них, между вторым и третьим корпусами начался перед Рождеством. Эти переходы позволят сотрудникам перемещаться из одного здания в другое, не выходя на улицу под дождь или на холод. Кроме того, это позволит наладить оперативную коммуникацию между всеми подразделениями.

На первом этаже всё будет организовано по принципу открытого пространства, и предполагается, что здесь разместятся 120 сотрудников. Но также сюда будут приходить специалисты, располагающиеся в здании №1.

Уже заказаны солнечные батареи, предназначенные для выработки электроэнергии для зданий №2 и №3, их мы получим в следующем году. Комплексы таких батарей будут смонтированы на крышах всех трёх корпусах и будут генерировать примерно 0,5 мегаватта электроэнергии».

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