В дни гонки казино Лас-Вегаса показали рекордные доходы

Общая сумма доходов , зафиксированная в казино Лас-Вегаса в минувшем ноябре, оказалась на 14,3% выше, чем в том же месяце в 2022 году, – сообщает местная газета Las Vegas Review Journal.

Это напрямую связывают с проведением дебютного Гран При Лас-Вегаса и наверняка будет отнесено к категории фактов, позитивно влияющих на местную экономику. Напомним, что в этом городе было неоднозначное отношение к проведению гонки Формулы 1, поскольку из-за перекрытия транспортных магистралей десятки небольших предприятий торговли и общепита понесли серьёзные убытки.

Но в дни гоночного уик-энда игорные дома Лас-Вегаса заполнили состоятельные болельщики из Европы и других частей света, и даже если кому-то из них повезло что-то выиграть, они оставили в этих заведениях огромные деньги – эта сумма превысила $1,2 миллиарда.

«Четырёхдневный период, начавшийся 16 ноября, оказался чрезвычайно прибыльным для игорной индустрии Лас-Вегаса, а также для других областей экономики, – подытожил Майкл Лоутон, старший экономический аналитик Контрольной комиссии графства Кларк штата Невада. – Некоторые компании зафиксировали в эти дни рекордные доходы».

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