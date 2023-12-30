Уходящий 2023-й в цифрах и фактах

Конец декабря – традиционное время подведения итогов. Мы выбрали наиболее важные и интересные новости каждого месяца, чтобы вспомнить основные события уходящего года.
Быстрые ссылки
Январь
05/01 Andretti приведёт Cadillac в Формулу 1
09/01 В Ferrari оплатили годовой отпуск Маттиа Бинотто
11/01 Виттих останется гоночным директором Формулы 1
14/01 На двух этапах опробуют новый формат квалификации
18/01 FIA представила новую структуру Формулы 1
31/01 В Haas F1 показали раскраску VF-23
Февраль
02/02 FIA официально открыла приём заявок от новых команд
03/02 В Red Bull Racing представили RB19
08/02 Президент FIA отошёл от взаимодействия с Формулой 1
21/02 Лэнс Стролл травмировал руку
23/02 Стартовал первый день тестов в Бахрейне
27/02 В Andretti подтвердили подачу заявки в FIA
Март
05/03 Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона в Бахрейне
09/03 В FIA изменили подход к начислению штрафных баллов
09/03 В Ferrari уволили главного специалиста по аэродинамике
15/03 Гран При Австрии останется в календаре до 2027 года
19/03 Серхио Перес выиграл Гран При Саудовской Аравии
20/03 FIA объявила тендер на поставку шин для Ф1, Ф2 и Ф3
25/03 Нельсон Пике оштрафован почти на миллион долларов
Апрель
02/04 Макс Ферстаппен выиграл гонку в Мельбурне
06/04 Состояние Вольффа превысило миллиард долларов
13/04 Даниил Квят – заводской пилот Lamborghini в LMDh
19/04 В немецком журнале вышло фейковое интервью с Шумахером
21/04 Эллисон вернулся к роли технического директора Mercedes
25/04 В FIA утверждён новый формат уик-эндов со спринтом
30/04 Серхио Перес выиграл гонку в Баку
Май
05/05 В Формуле 1 хотят увеличить число этапов со спринтом
08/05 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Майами
12/05 В AlphaTauri не планируют менять де Вриза на Риккардо
17/05 Официально: Гран При Эмилии-Романьи отменён
24/05 В Honda подтвердили партнёрство с Aston Martin
28/05 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Монако
30/05 Роб Маршалл станет техническим директором McLaren
Июнь
04/06 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Испании
07/06 Джеймс Ки – технический директор Alfa Romeo
11/06 Триумф Ferrari в Ле-Мане в год столетия гонки
18/06 Макс Ферстаппен победил в Монреале
29/06 Ландо Норрис стал жертвой ограбления
Июль
02/07 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Австрии
04/07 Гараж Боттаса пополнился Mercedes-AMG ONE
05/07 В Сильверстоуне начались съёмки фильма с Брэдом Питтом
07/07 Хэмилтон ещё пять лет планирует выступать в Формуле 1
09/07 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Великобритании
11/07 Официально: Риккардо заменит де Вриза уже в Венгрии
12/07 В Audi закроют все гоночные программы ради Формулы 1
23/07 Макс Ферстаппен победил в Венгрии
27/07 Диего Иоверно заменил Лорана Мекиса в Ferrari
28/07 Отмар Сафнауэр и Алан Пермейн уволены из Alpine
30/07 Макс Ферстаппен выиграл гонку в Спа
Август
05/08 В Формуле 1 не заинтересованы в появлении новой команды
14/08 Шарль Леклер записал пьесу, посвящённую гонке в Монако
18/08 Фелипе Масса подаст в суд на FIA и Формулу 1
25/08 Даниэль Риккардо сломал руку в пятничной тренировке в Зандфорте, его заменил Лоусон
27/08 Макс Ферстаппен выиграл домашнюю гонку в Зандфорте
30/08 В FIA ужесточат контроль за гибкостью антикрыльев
31/08 В Mercedes продлили контракты с Хэмилтоном и Расселлом
Сентябрь
02/09 Фелипе Массу попросили не приезжать в Монцу
03/09 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Италии
13/09 Себастьян Феттель допустил возвращение в Формулу 1
14/09 Состав Alfa Romeo не изменится
15/09 Хельмут Марко получил письменное предупреждение от FIA
17/09 Карлос Сайнс выиграл Гран При Сингапура
20/09 В McLaren продлили контракт с Пиастри до 2026 года
24/09 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Японии, Red Bull – Кубок конструкторов
Октябрь
01/10 Первая победа Роберта Шварцмана в GT World Challenge
02/10 Официально: FIA одобрила заявку Andretti
07/10 Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен – титул
08/10 Ферстаппен выиграл Гран При Катара
10/10 Pirelli останется партнёром Формулы 1 до 2027 года
12/10 Берни Экклстоун получил условный срок
22/10 Макс Ферстаппен выиграл Гран При США, Леклер и Хэмилтон – дисквалифицированы
30/10 Макс Ферстаппен выиграл гонку в Мехико
Ноябрь
01/11 Другович продолжит сотрудничать с Aston Martin в 2024-м
03/11 Формула 1 продлила контракт с Интерлагосом
05/11 Макс Ферстаппен победил в Бразилии
15/11 Карлос Сайнс выиграл турнир по гольфу и разбил кубок
15/11 Суд вынес приговор похитителям часов Шарля Леклера
19/11 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Лас-Вегаса
22/11 FIA WEC: Мик Шумахер подписал контракт с Alpine
23/11 Хэмилтон опроверг слухи о переговорах с Red Bull
23/11 В 2024-м на машинах Sauber не будет логотипа Audi
26/11 Тео Пуршер стал чемпионом Формулы 2
26/11 Макс Ферстаппен выиграл финальную гонку сезона в Абу-Даби
Декабрь
01/12 Логан Сарджент продолжит выступать за Williams
05/12 Шесть этапов со спринтом в 2024-м
06/12 FIA расследует возможную утечку информации
06/12 Всемирный совет утвердил поправки к регламенту
07/12 FIA прекратила расследование в отношении семьи Вольфф
09/12 В FIA наградили чемпионов и призёров по итогам сезона
14/12 Ландо Норрис получил приз имени Лоренцо Бандини
15/12 Kick.com сменит Alfa Romeo в названии Sauber
15/12 FIA опубликовала заявочный лист на 2024 год
25/12 Рождественская открытка от Формулы 1
30/12 Умер Жиль де Ферран
30/12 Кристиан Хорнер станет Командором Британской Империи