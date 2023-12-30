Уходящий 2023-й в цифрах и фактах

Конец декабря – традиционное время подведения итогов. Мы выбрали наиболее важные и интересные новости каждого месяца, чтобы вспомнить основные события уходящего года.

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05/01 Andretti приведёт Cadillac в Формулу 1

09/01 В Ferrari оплатили годовой отпуск Маттиа Бинотто

11/01 Виттих останется гоночным директором Формулы 1

14/01 На двух этапах опробуют новый формат квалификации

18/01 FIA представила новую структуру Формулы 1

31/01 В Haas F1 показали раскраску VF-23

Февраль

02/02 FIA официально открыла приём заявок от новых команд

03/02 В Red Bull Racing представили RB19

08/02 Президент FIA отошёл от взаимодействия с Формулой 1

21/02 Лэнс Стролл травмировал руку

23/02 Стартовал первый день тестов в Бахрейне

27/02 В Andretti подтвердили подачу заявки в FIA

Март

05/03 Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона в Бахрейне

09/03 В FIA изменили подход к начислению штрафных баллов

09/03 В Ferrari уволили главного специалиста по аэродинамике

15/03 Гран При Австрии останется в календаре до 2027 года

19/03 Серхио Перес выиграл Гран При Саудовской Аравии

20/03 FIA объявила тендер на поставку шин для Ф1, Ф2 и Ф3

25/03 Нельсон Пике оштрафован почти на миллион долларов

Апрель

02/04 Макс Ферстаппен выиграл гонку в Мельбурне

06/04 Состояние Вольффа превысило миллиард долларов

13/04 Даниил Квят – заводской пилот Lamborghini в LMDh

19/04 В немецком журнале вышло фейковое интервью с Шумахером

21/04 Эллисон вернулся к роли технического директора Mercedes

25/04 В FIA утверждён новый формат уик-эндов со спринтом

30/04 Серхио Перес выиграл гонку в Баку

Май

05/05 В Формуле 1 хотят увеличить число этапов со спринтом

08/05 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Майами

12/05 В AlphaTauri не планируют менять де Вриза на Риккардо

17/05 Официально: Гран При Эмилии-Романьи отменён

24/05 В Honda подтвердили партнёрство с Aston Martin

28/05 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Монако

30/05 Роб Маршалл станет техническим директором McLaren

Июнь

04/06 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Испании

07/06 Джеймс Ки – технический директор Alfa Romeo

11/06 Триумф Ferrari в Ле-Мане в год столетия гонки

18/06 Макс Ферстаппен победил в Монреале

29/06 Ландо Норрис стал жертвой ограбления

Июль

02/07 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Австрии

04/07 Гараж Боттаса пополнился Mercedes-AMG ONE

05/07 В Сильверстоуне начались съёмки фильма с Брэдом Питтом

07/07 Хэмилтон ещё пять лет планирует выступать в Формуле 1

09/07 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Великобритании

11/07 Официально: Риккардо заменит де Вриза уже в Венгрии

12/07 В Audi закроют все гоночные программы ради Формулы 1

23/07 Макс Ферстаппен победил в Венгрии

27/07 Диего Иоверно заменил Лорана Мекиса в Ferrari

28/07 Отмар Сафнауэр и Алан Пермейн уволены из Alpine

30/07 Макс Ферстаппен выиграл гонку в Спа

Август

05/08 В Формуле 1 не заинтересованы в появлении новой команды

14/08 Шарль Леклер записал пьесу, посвящённую гонке в Монако

18/08 Фелипе Масса подаст в суд на FIA и Формулу 1

25/08 Даниэль Риккардо сломал руку в пятничной тренировке в Зандфорте, его заменил Лоусон

27/08 Макс Ферстаппен выиграл домашнюю гонку в Зандфорте

30/08 В FIA ужесточат контроль за гибкостью антикрыльев

31/08 В Mercedes продлили контракты с Хэмилтоном и Расселлом

Сентябрь

02/09 Фелипе Массу попросили не приезжать в Монцу

03/09 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Италии

13/09 Себастьян Феттель допустил возвращение в Формулу 1

14/09 Состав Alfa Romeo не изменится

15/09 Хельмут Марко получил письменное предупреждение от FIA

17/09 Карлос Сайнс выиграл Гран При Сингапура

20/09 В McLaren продлили контракт с Пиастри до 2026 года

24/09 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Японии, Red Bull – Кубок конструкторов

Октябрь

01/10 Первая победа Роберта Шварцмана в GT World Challenge

02/10 Официально: FIA одобрила заявку Andretti

07/10 Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен – титул

08/10 Ферстаппен выиграл Гран При Катара

10/10 Pirelli останется партнёром Формулы 1 до 2027 года

12/10 Берни Экклстоун получил условный срок

22/10 Макс Ферстаппен выиграл Гран При США, Леклер и Хэмилтон – дисквалифицированы

30/10 Макс Ферстаппен выиграл гонку в Мехико

Ноябрь

01/11 Другович продолжит сотрудничать с Aston Martin в 2024-м

03/11 Формула 1 продлила контракт с Интерлагосом

05/11 Макс Ферстаппен победил в Бразилии

15/11 Карлос Сайнс выиграл турнир по гольфу и разбил кубок

15/11 Суд вынес приговор похитителям часов Шарля Леклера

19/11 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Лас-Вегаса

22/11 FIA WEC: Мик Шумахер подписал контракт с Alpine

23/11 Хэмилтон опроверг слухи о переговорах с Red Bull

23/11 В 2024-м на машинах Sauber не будет логотипа Audi

26/11 Тео Пуршер стал чемпионом Формулы 2

26/11 Макс Ферстаппен выиграл финальную гонку сезона в Абу-Даби

Декабрь

01/12 Логан Сарджент продолжит выступать за Williams

05/12 Шесть этапов со спринтом в 2024-м

06/12 FIA расследует возможную утечку информации

06/12 Всемирный совет утвердил поправки к регламенту

07/12 FIA прекратила расследование в отношении семьи Вольфф

09/12 В FIA наградили чемпионов и призёров по итогам сезона

14/12 Ландо Норрис получил приз имени Лоренцо Бандини

15/12 Kick.com сменит Alfa Romeo в названии Sauber

15/12 FIA опубликовала заявочный лист на 2024 год

25/12 Рождественская открытка от Формулы 1

30/12 Умер Жиль де Ферран

30/12 Кристиан Хорнер станет Командором Британской Империи

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