170 штрафов в сезоне 2023 года

В 2023-м стюарды Гран При 170 раз штрафовали команды и гонщиков. В их числе 73 штрафа с прибавкой времени, 44 денежных, 14 с потерей мест на старте, 17 со стартом с пит-лейн. Остальные штрафы – официальные предупреждения.

44 денежных штрафа принесли FIA 107 900 евро. Это чуть меньше, чем в 2021-м (11 3400 евро) и 2022-м (11 6800 евро). Из них команды заплатили в общей сложности 76 000 евро, а гонщики — 31 900 евро. Больше всего заплатила Williams – команду оштрафовали пять раз, в общей сложности на 30 000 евро.

Среди гонщиков по пять раз были оштрафованы Стролл и Чжоу. Гуаньюй заплатил 1300 евро, Лэнс – 900 евро.

Льюис Хэмилтон заплатил 700 евро за превышение скорости на пит-лейн, но и был оштрафован на 25 000 евро за пересечение трассы без разрешения маршалов в Катаре.

Большая часть штрафов связана с прибавкой времени – пяти или десяти секунд. 38 таких штрафов связаны с нарушением границ трассы. В Шпильберге сразу 20 гонщиков были оштрафованы на пять или десять секунд, в Катаре – двенадцать.

С пит-лейн в этом году стартовали Валттери Боттас, Серхио Перес (дважды), Эстебан Окон, Нико Хюлкенберг (трижды), Шарль Леклер, Логан Сарджент (дважды), Ник де Вриз, Кевин Магнуссен (дважды), Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл (дважды), Гуаньюй Чжоу.

Источник